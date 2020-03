A We Got This Covered információi alapján a stúdió már fel is kereste a színészt, hogy rábírják, játssza el hatodszor is a bohém és igen kétes életet élő kalóz, Jack Sparrow szerepét A Karib-tenger kalózai legújabb részében.

22 érdekesség A Karib-tenger kalózai-filmekről Összegyűjtöttünk egy jó nagy adag érdekességet a sorozat eddigi filmjeiről. Összegyűjtöttünk egy jó nagy adag érdekességet a sorozat eddigi filmjeiről. Olvasd el!