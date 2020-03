Akárcsak Jude Law, Iris is modellként próbál érvényesülni.

Jude Law és Sadie Frost házassága a férfi hűtlensége miatt ért véget, három közös gyermekük miatt azonban hálásak lehetnek. A házaspár két csemetéje is a következő modellgeneráció nagy reménysége: fiúk, Rafferty már évek óta építgeti a karrierjét, és most a húga, Iris is letette a névjegyét a szakmában. -írja a Ripost.

A 19 éves lány a Párizsi Divathét egyik legnagyobb show-ján vonult a kifutón, de nemcsak ő, Rita Ora is a modellek között volt.