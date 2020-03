A koronavírus a televíziós műsorokat is érinti. A járvány miatt a Nicsak, ki vagyok? című élő műsor csökkentett létszámmal lesz látható.

A Tények adásában jelentkezett be a Nicsak, ki vagyok? című műsor színpadáról Till Attila, a show házigazdája. Elárulta, hogy a koronavírus miatt ők is figyelembe fogják venni a szigorú szabályokat, amiket a vírus megfézekése érdekében vezettek be.

Mivel 100 fő feletti rendezvényeket nem lehet tartani amíg a járvány tart, így a műsort is csökkentett létszámmal, 99 fővel készítik. Nézők nem nagyon lesznek a stúdióban. A műsorvezető, az álarcos sztárok, a nyomozó celebek és a műsor készítői vesznek részt a mai esti produkcióban.