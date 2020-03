Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán azt írta: korábban az ország nagy részére figyelmeztetést is kiadtak zivatarveszély miatt, ezeket azonban már - Békés és Csongrád megye kivételével - mindenhol visszavonták.



A folytatásban megszűnik a csapadék, de még halmazállapotot vált: havas eső, havazás is lehet.

Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden és szerdán is havazhat az országban. A maximumok mindenütt 10 Celsius-fok alatt, többfelé alig fagypont felett alakulnak. A leghidegebb órákban mínuszokra kell készülni, fagyzugokban akár mínusz 10 fok is lehet.