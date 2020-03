A kormányfő a kata mentességi körébe eső területek között említette a fodrászatot, a szépségápolást, a festést, az üvegezést, a villanyszerelést, az egyéb humán-egészségügyi ellátást, az előadó-művészetet, a víz-, gáz-, fűtésszerelést, az épületasztalosságot, a járóbeteg-ellátást, a padló- és falburkolást, a testedzési szolgáltatást és egyéb sporttevékenységet, valamint az idősek és a fogyatékossággal élők ellátását. A pontos felsorolást egy hétfő esti rendelet tartalmazza majd.

További fontos intézkedések:

Azt is közölte Orbán Viktor, hogy a március 1. előtt keletkezett katatartozásokra haladékot adnak, azokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni. Az intézkedések része az is, hogy a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a magyarországi médiaszolgáltatók is mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt. Döntés született arról is, hogy a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, valamint az adóvégrehajtásokat felfüggesztik, a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta után befizetni. A veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat meghosszabbítják, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartják a veszélyhelyzet idejére. Hangsúlyozta, az intézkedések a magyarok munkahelyeinek megvédését célozzák.

Aki pedig elveszíti állását, azt abban kell segíteni, hogy mihamarabb újat találjon - mondta, megjegyezve, hogy mindez 2010 után már sikerült, "most is talpra fogunk majd állni". Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kormány négy vonalon szervezte meg a koronavírus-járvány elleni védekezést, "négy harctéren kell egy időben helyt állnunk": van egy katonai, egy rendőri, egy egészségügyi és egy gazdasági védekezés. Azt mondta, a csoportos fertőzések szakaszából "gyorsuló lépésekkel közeledünk a tömeges fertőzés szakasza felé".