Ambrus Attila alaposan meglepte a Nicsak, ki vagyok? című műsor nyomozó sztárjait. Bár a Viszkis nagyon izgult a színpadra lépés előtt, hiszen még sosem volt ilyen helyzetben, tökéletesen megugrotta a feladatot.

"Bár bankrabló koromból nem volt idegen számomra a titkolózás és a bujkálás, mégis kicsit skizofrén volt a helyzet. Viszont a stáb nagyon profi volt körülöttem, így még én is tanulhattam a rejtőzködésről egyet s mást, mert tényleg nagyjából hárman tudták, ki van a jelmezem alatt. Tekintettel arra, hogy nem tudok énekelni, óriási kihívás volt az egész, ráadásul ezelőtt soha nem álltam még színpadon sem, így borzasztóan izgultam és a főpróbán még a színpadról is leestem. Persze a koreográfiát is felrúgtam, és teljesen mást csináltam, mert nekem ugyan senki ne mondja meg, hova álljak és mit csináljak. De végül is jól sikerült a dolog, mert senkinek nem volt lövése sem, ki lehetek, pedig Majka és Ganxsta Zolee is meggyőződéssel állította, hogy Harsányi Levente a Farkas Piroska. Bár a rendőrséget is hosszú időn keresztül átvertem, azért óriási dolog, hogy a sztárcsapatokat is sikerült" - mesélte a Blikknek Ambrus.