Gerhard Ákos, Velence polgármesterének rendelete alapján mostantól a városban kötelező a szájmaszk viselése valamennyi üzletben, intézményben, sőt, a boltokba is csak így léphetnek be a vásárlók. Nincs azonban előirva, hogy csupán a "gyári" maszk felel meg, tehát az otthon készült szájmaszk is elfogadott.

A rendelet célja a cseppfertőzéssel terjedő koronavírus terjedésének csökkentése, megállítása.

A város közösségi oldalán olvasható a rendelet bővített változtata:

A velencei polgármester közleménye a város Facebook-oldaláról:

"Kötelező a maszk viselete Velencén a lakosság ellátást szolgáló üzletekben, intézményekben

POLGÁRMESTERI 6/2020. (III.25.) VESZÉLYHELYZETI HATÁROZAT

A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek tovább adhatja a fertőzést.

A koronavírusra jellemző tünetek ismertek. Vannak azonban olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre.

A fentiek miatt, a koronavírus járvány megelőzése érdekében elrendelem, hogy Velence Város közigazgatási területén a lakosság ellátását szolgáló üzletekbe (élelmiszer, gyógyszertár, drogéria, posta stb.) maszkban, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil igénybevételével lehet belépni és ott tartózkodni.

Az üzletekbe történő bejutás és ott tartózkodás során egymástól a 2 méteres távolságot meg kell tartani!

Továbbra is kérem és javaslom, hogy csak halasztást nem tűrő esetben hagyják el otthonaikat!

Jelen utasítás 2020. március 25. napján lép hatályba és a

veszélyhelyzet megszűnéséig marad érvényben."