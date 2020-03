Ligetvári Patrik válogatott kézilabdázó Spanyolországban, a Logrono La Rioja együttesében szerepel kölcsönben a Telekom Veszprémtől azon a településen, amely a vírus által egyik leginkább veszélyeztetett. Hosszú ideje szigorú intézkedések vannak érvényben a fertőzöttek magas száma miatt. A sportoló elmondta, hogyan vészelik át ezt a helyzetet.

Borzalmas mindezt átélni, korábban elképzelni sem tudtam volna, hogy ilyesmi a valóságban is megtörténhet, nem csak a filmekben. Nagyon megvisel, hála égnek, nem egyedül kell átvészelnem ezt az iszonyatot, velem van a párom és a kutyám is, ami sokat jelent. A kis kutyust én sétáltatom, emellett sokat játszom vele. Bevásárolni is én szoktam, egyébként nem lehet elhagyni a lakóhelyet. Nagyon szigorú intézkedések vannak, a boltokba kizárólag kézfertőtlenítés után lehet belépni, az árut csak kesztyűben lehet megfogni. Persze mindez érthető, hiszen naponta százak halnak meg, nagyon nyomasztó az egész" - mondta Patrik a Blikknek. Egyéni edzésterv alapján készül, habár nem fárad el annyira, mint egyébként. Megfordult a fejében egy pillanatra, mikor a helyzet kezdett rosszabbra fordulni Spanyolországban, hogy hazaköltözik, de rögtön el is vetette. Egyáltalán nem szeretném veszélynek kitenni a családomat, azért maradtam, hogy még véletlenül se fertőzzem meg a szeretteimet. Persze van bennem honvágy, sokkal jobb lenne Magyarországon lenni. Nagyon bízom benne, hogy minél előbb véget ér a járvány, mert ez így egy rémálom" - mondta.