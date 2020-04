Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján Müller Cecília a budapestiekhez és a Pest megyében élőkhöz szólt.

"Ha elemezzük az adatainkat, egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb fertőzött Budapesten van. Az összes igazolt fertőzött 42 százaléka. Pest megyével együtt pedig az összes igazolt fertőzött 62 százaléka. Nagy a kockázata annak, hogy a fővárosban berobban a járvány. Fokozott együttműködésre van szükség" - mondta az országos tisztifőorvos. Sokkal fegyelmezettebb magatartást várnak el a fővárosiaktól, nem lehet lazítani az intézkedéseken. A tapasztalat az, hogy sokan nem veszik komolyan a kijárási korlátozásokat. Rosszul értelmezik az időintervallumot, amelyet biztosítanak azoknak, akiknek halaszthatatlan okból el kell hagyni az otthonukat. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor mászkálni lehet az utcán, azért ekkora az időintervallum, hogy kevesebben találkozzanak. Aki teheti, ekkor se menjen ki.

A fiatalokat is kéri arra, hogy a csoportosulásokat mellőzzék, mert ugyan rájuk nem jelent akkora veszélyt a vírus, de lehetnek hordozók, és sok embert megfertőzhetnek.

Nyomatékosan meg is fogják követelni a rendfenntartó erők a szabályok betartását, mert a számok azt mutatják, hogy erőteljesebb fegyelmezettségre van szükség."Ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor nagyon is elébe nézünk egy robbanásnak" - tette hozzá Müller Cecília.