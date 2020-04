A párizsi prefektúra keddi bejelentése szerint a rendőrség a párizsi főpolgármesterrel egyetértésben korlátozza a napközbeni kijárást, és szerdától az egyéni sporttevékenység végzése napközben tilos lesz a fővárosban, este 7 óra és reggel 10 óra között viszont, amikor kevesebben vannak az utcákon, továbbra is engedélyezett marad. A rendőrség arra is figyelmeztetett, hogy a napközben az utcán sportolókat szigorúan meg fogják bírságolni.

Vasárnap politikusok, orvosok és a televíziók is nagyobb önfegyelemre kérték a franciákat, miután megítélésük szerint a ragyogó napsütés időben még mindig túl sokan mentek ki a szabadba, Párizsban a Szajna-parton sétáló családokat kerülgették a futók, akik - miután a parkok, ligetek, sportpályák, közterek zárva vannak - a járdákon alakítanak ki maguknak a gyalogosok mellett alternatív futópályákat.

Franciaországban március 17-én léptek életbe kijárási korlátozások, szakemberek pedig már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség lesz rájuk. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére.

A korlátozások értelmében a lakhely elhagyása munkahelyre való eljutás, valamint naponta egyszer egy órára egy kilométeres távolságban létfontosságú élelmiszerek vásárlása vagy gyógykezelés céljából lehetséges, hasonló feltételekkel lehet a kormányrendelet szerint a lakhelyhez közel egyénileg sporttevékenységet és állatsétáltatást végezni.