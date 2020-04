Köllő Babett színésznőként és reality sztárként is egyaránt megállja a helyét, élete a folyamatos pörgés, ám a koronavírus-járvány miatt most ő is a négyfal közé kényszerült.

"Az utolsó pillanatban fejeztük be a forgatásokat, így már március eleje óta itthon vagyok. Nem is emlékszem, mikor töltöttem utoljára ennyi időt a kislányommal, de nagyon élvezzük. Tudjuk, hogy az idei húsvét más lesz, mint az eddigiek, mégis ugyanúgy készülünk rá. Online rendeltem neki ajándékot, és lesz kincskeresés, ahol egy térkép alapján kell majd megtalálnia a kertben az apró meglepetéseket. Festettünk hímes tojásokat is, bár a férjem lesz az egyetlen locsolónk. Bevallom, ezt annyira nem is bánom, hiszen gyerekkoromban sem szerettem igazán ezt a népszokást, így sokszor órákon át gubbasztottam a gardróbban, hogy végre elmenjenek a locsolók" – idézte fel nevetve a gyerekkori emlékeit Babett a HOT! magazin legújabb számában.

