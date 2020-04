A kormányfő közölte: hetente mérlegelnek és döntenek majd az esetleges további hosszabbításokról. Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be - tájékoztatott a miniszterelnök. Azt is elmondta, hogy a kijárási korlátozások meghosszabbítása előtt meghallgatták a polgármestereket, kikérték a rendőrök véleményét, beszéltek járványügyi szakemberekkel, és a tudósok véleményét is összegyűjtötték. Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az eddigi korlátozások értelmesek és sikeresek voltak annyiban, hogy lelassították a járvány terjedését - közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnök nyilatkozatában arra kérte az embereket, hogy a korlátozó szabályokat tartsák be, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken, és fokozottan figyeljenek az idősekre. "Fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak" - mondta a kormányfő, azt kérve, hogy húsvét idején is "vigyázzunk egymásra" - írja a koronavirus.gov.hu.