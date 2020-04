Aranyásónak nevezte Puzsér Róbert Vasvári Vivient, és hosszasan kritizálta, többek között például a plasztikai műtétjei miatt is. A luxusfeleségnek sem kellett több, közösségi oldalán kifejtette mi a véleménye, és azt is hozzátette, jogi lépéseket tesz az ügyben. Erre Puzsér azzal vágott vissza, hogy döbbenet, hogy ezekben a nehéz időkben Vivien ilyen dolgokkal terheli a hatóságokat.

A Bors megkereste az ügy kapcsán Fecsót is, aki meglepő módon védelmébe vette exfeleségét. Kijelentette, hogy Vivi egyáltalán nem aranyásó, és Puzsér az ő hátán akar felkapaszkodni.

Vivi egy nagyon házias nő, és azt gondolom, nagyon jó édesanya. Én ezt láttam, tapasztaltam is. Az, hogy hogy néz ki, vagy hogyan öltözködik, az pedig mindenkinek a maga dolga. A nőcis oldala ilyen. Tipikus magyar mentalitás, hogy állandóan kritizálunk, külföldön ez nem szokás, itt is abba kéne hagyni" – mondta Szegedi Ferenc.

A kérdés adott, hogy vajon azért védte így meg exét, mert esetleg van esély a békülésre? Ám erre Fecsó azt válaszolta, barátok maradtak Viviennel, most béke van köztük, bízik benne, hogy így is marad.