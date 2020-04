A Nyugi! Köztünk marad című műsorban szóba került, hogyan kell elcsevegni egy társasági eseményen felszínesen, ismeretlen emberekkel.

Eke Angéla elmondta, ő csak azért is elárulja magáról a legszemélyesebb dolgokat, akár szexuális élményeit is. Szerinte ha már úgyis beszélgetni kell, az ne egy feszengős, unalmas társalgás legyen. Ontja magából a zavarba ejtő információkat, még a befolyásos emberek előtt sem jön zavarba. Ám ezáltal a másik fél is előbb utóbb megosztja a titkait vele.

„Először az látszik rajtuk, hogy ez nem komplett, miért beszél nekem mondjuk az első szexuális élményeiről?" – mesélte a színésznő.

Ám az eleinte furcsának tűnő beszélgetés után, mindenkivel úgy válnak el, mint a régi barátok. Angéla szerint ezek az emberek borzasztó hálásak, amiért végre valakivel egy igazi beszélgetést folytathattak.