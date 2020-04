A mindig mosolygós Balázs Andi hosszú posztban árulta el, neki is több mélypontja volt már a karantén alatt.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet a legtöbb ember életét alaposan átalakította. Aki teheti, hetek óta otthon van és alig találkozik másokkal. Balázs Andi és párja is ezt választották. A színésznő hosszú posztban mesélte el érzéseit a helyzettel kapcsolatban.

"Nem mondom, hogy nem voltak és nem lesznek mélypontjaim itt a karantén alatt. Hisztiztem, toporzékoltam, bőgtem mint egy albán szamár, szorongtam. Egy darabig! Valahogy mindig összekaparom magam és sóhajtok egy nagyot. Felsorolom azt az minimum öt dolgot amiért hálás vagyok az itteni életemben és rögtön jobban érzem magam. A fontossági sorrend is hatalmasat változott ezalatt az idő alatt. 41 éves vagyok. Itt volt az ideje, hogy elbeszélgessek magammal.Jóban vagyunk. Szeretem ezt a nőt aki vagyok. Hibázom, hülye vagyok és igazságtalan és néha tenyérbemászóan arrogáns. Egy viszont a biztosnàl is biztosabb, hogy nagyon tudok szeretni. Feltétel nélkül. A legfontosabb amit most tanultam, hogy nem pazarlom többet a gondolataimat semmire és senkire aki nem érdelmi meg.