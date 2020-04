Ahogy azt korábban megírtuk, azt pletykálják, hogy Kim Dzsong Un életét vesztette. Egy japán lap szerint egy rosszul sikerült szívműtét következtében került vegetatív állapotba a diktátor, egy másik tévés csatorna szerint azonban már nem is él.

Most viszont az észak-koreai hírszerzési források azt mondták a CNN-nek, hogy a diktátor műtétje jól sikerült, olyannyira, hogy hamarosan haza is engedik. Addig is, már üzent az embereknek: megköszönte a munkájukat, és további még erőteljesebb munkavégzést kér tőlük.

A találgatások azért robbantak ki, mert a Kim Dzsong Un kihagyta a nagyapja április 15-én megrendezett születésnapját, amire korábban még nem volt példa. Ám Észak-Korea állítja, hogy a kormányzati álláspontjuk teljesen megingathatatlan a vezetőjük egészségügyi állapota kapcsán.