Szilágyi István tragikus halála az egész országot megrázta, Galambos Lajost is szíven ütötte a tragédia. Úgy véli, a szülő életének kioltása olyan bűn, amit egy mentálisan zavart embernek sem szabad elnézni.

A május 3-án elhunyt Szilágyi Istvánt fia korábban is bántalmazta, ekkor derült ki sokak számára az is, milyen szerény körülmények között él feleségével a színész. Galambos Lajos ezután fát és készpénzt is adományozott a családnak, és éppen a tragédia előtt jutott eszébe, ismét látogatást kellene tenni a családnál.