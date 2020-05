A WHO regionális igazgatója a brit The Telegraph-nak beszélt arról, várható a járványnak egy második hulláma, amely ugyanolyan erős lesz, mint az első. Szakértők szerint télen érkezik majd, éppen az influenza szezonnal egy időben. Éppen ezért erre alaposan fel kell készülni. Hans Kluge úgy fogalmazott, ez most nem az ünneplés, hanem a felkészülés ideje.

Donald Trump közben részlegesen visszaállíthatja a WHO finanszírozását a Guardian cikke szerint. Az Egyesül Államok elnöke azért állította le az Egészségügyi Világszervezet támogatását április közepén, mert szerinte az nem reagált időben a koronavírus járványra, és emiatt lett ilyen súlyos a helyzet.