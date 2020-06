Jolika néninek a hűvös idő miatt sokszor be kell fűtenie éjszakára, és sajnos a házuk teteje is lyukas lett, így az esővíz pont abba a helyiségbe folyik be, ahol alszik – írta meg a Bors.

„Nem emlékszem pontosan, hogy mikor lyukadt ki, de egy ideje elég sok víz bejön sajnos, ha esik az eső. Jelentkezett egy tetőfedő, hogy megnézni mi a probléma, és megpróbálja megoldani, de a megbeszélés után többé nem láttam. Most csak imádkozni tudok, hogy ne essen, mást nem tehetek" – mondja a színész özvegye, akinek életkörülményei egyre rosszabbak.