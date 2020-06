Hajszínt váltott az egykori szépségkirálynő, akinek párja a fodrásza.

"És végre kezdek visszatérni a kedvenc hajszínemhez! Sokan kérdeztetek a hajammal kapcsolatban: Pár hónapja elkezdtük világosítani, de csak nagyon lassan, több apró lépésben egy más, kímélőbb technikával, mert bár nagyon szerettem volna minél gyorsabban visszatérni a szőkéshez, rettegtem hogy letörik és tönkremegy megint (mint korábban, de ezt már tudjátok...) Hál' Istennek így megőriztük az egészségét, sőt... most nèztem a képeken, hogy soha nem volt még ennyi hajam. Szóval színkódot meg festéket nem tudok mondani sajnos, de az biztos hogy érdemes (extrán) több lépésben szőkíteni, mellette folyamatosan ápolni (erről is sokat meséltem videókban mit és hogyan csinálok) és természetesen profi szakemberre bízni a hajunkat. Jó mondjuk nekem most könnyű...Köszönöm @ferencfrohner "- írta fotója mellé Rebeka.