Ahogy azt korábban megírtuk, a gemenci Ökoturisztikai Központ megszüntette a webkamerás közvetítést a feketególya-fészekből, ugyanis a madarak súlyos állapota felzaklatta a nézőket.

Nem meglepő, hiszen az utóbbi időben egyre nehezebben tudta táplálnia Gemencen fészkelő közel 40 feketególya-pár a fiókákat. Az aszályos tavasz, a dunai árvíz hiánya Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében nehéz helyzetbe hozta a madárvilágot. Most pedig hivatalosan is közzétették a szomorú hírt: elpusztult az utolsó kisgólya is a bekamerázott fészekben."Az egyedül maradt fióka kedd este és az éjszaka folyamán többször elázott, hajnalra erősen legyengült és elpusztult" - írja a Gemenc Zrt.hu