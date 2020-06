Á. Anikó barátja is börtönbe került, így nem tudja látogatni a gyerekgyilkos anyát.

Ahogy azt korábban megírtuk, 2018. decemberében történt az a szörnyű eset, melynek következtében Á.Anikó lánya, Laura meghalt. Alkoholista és depressziós édesanyja nem volt alkalmas a gyermekkel kapcsolatos mindennapi feladatok ellátására, ezért a kislány apja, illetve annak új párja foglalkoztak többet a kicsivel.

Ám amikor az asszony már jobb állapotban volt, az apa megengedte, hogy Laura vele töltse a tavaszi szünetet. Egy panzióban vettek ki szobát, ahol a kislány elárulta, hogy apja feleségét is anyának szólítja, és lehet, hogy Németországba költöznek. Az asszony gyógyszereket vett be, inni kezdett, majd pezsgőbe tett gyógyszerrel Laurát is elkábította. Ezután 108 késszúrással megölte, majd fojtogatni kezdte. A rendőrök napokkal később találták meg.

A hírek szerint Anikó az egyetlen életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt női rab Magyarországon. Volt egy barátnője, aki rendszerint látogatta őt, levelet írt neki és csomagot is küldött, ám mióta őt is leültették, magára maradt.

Anikóval eleinte sok probléma volt a börtönben, ám az ottani pszichológus segítségével le tudta magát csillapítani. Ám az még mindig nem változott, hogy minden éjszaka az elhunyt kis Laurával álmodik - írja a Blikk.