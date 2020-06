A Mintaapák körül egyre nagyobb a botrány. Miután kiderült, hogy több főszereplő otthagyja a sorozatot, egyre több történet lát napvilágot. Lapértesülések szerint arra is volt példa, hogy az egyik művész leköpött egy stábtagot.

A Mintaapák című sorozat sokak kedvence volt, ám a második évad forgatása előtt kiderült, hogy Fenyő Iván nem folytatja tovább a munkálatokat a műsorban. A színész nem nyilatkozott arról, miért nem szerepel többé a sorozatban, a nézők viszont annyira szerették, hogy még petíciót is indítottak a maradásáért.

Nem sokkal később Szabó Kimmel Tamás jelentette be Facebook-oldalán, hogy ő sem lesz látható a második évadban, majd Kovács Patrícia is. Klem Viktor szintén a közösségi oldalán tudatta a rajongókkal, hogy ő is otthagyja a sorozatot. A színészek egyáltalán nem nyilatkoztak az okoktól, a csatorna azonban elárulta, hogy Klem Viktorral és Szabó Kimmel Tamással magatartásbeli problémák miatt nem folytatják a közös munkát. Később az a pletyka terjedt el, hogy az egyik művészt kicsi Damunak becézték.

A legfrissebb sajtóértesülések szerint ezen kívül is voltak problémák a művészekkel. A Ripost információi szerint az egyik színésszel a kezdetek óta komoly gondok voltak: akadályozta a gördülékeny munkát, az egyik dolgozóval pedig úgy összeveszett, hogy csak a kolléganője tudta lenyugtatni.

Állítólag volt olyan színész is, aki megalázta a stábtagokat, sőt egy esetben még le is köpte egyiküket. A hírek szerint még le is akart fejelni egy személyt, de erre végül szerencsére nem került sor. A stábtagok igyekeztek csendben tűrni, voltak, akik inkább távoztak a produkcióból.

Ezen kívül egy szerelmi szál is bonyolította a forgatás munkálatait, ugyanis két szereplő között évekkel ezelőtt alakult ki intim viszony, ám titkolták a kapcsolatukat, de a stáb tagjai számára egyértelmű volt, hogy egy párt alkotnak.