Fellduzzasztotta a patakot a vasárnapi vihar Tótvázsonyban, ez okozta a 66 éves Marika vesztét. Férje, Lajos bácsi mindent megtett azért, hogy megmentse feleségét, de esélyük sem volt az erős sodrással szemben.

"A dombról észrevettem, hogy a feleségem, Marika vissza akart jönni a hídon, de a hetvencentisre duzzadt vízben eltévesztette az átjárót. Láttam, amint a sodrás kiütötte a lábát és már vitte is" - mondta a Blikknek az özvegy. "Marika után gázoltam a vízbe, próbáltam kihúzni, közben még az esőkabátját is letéptem róla. Ő is küzdött, kapaszkodott belém, de esélyünk sem volt az áradattal szemben. Kétszer ki tudtam emelni a fejét a vízből. Aztán elernyedt. Tudtam, hogy itt a vége. Ötven méterrel feljebb néhány ember épp fát gyűjtött. Üvöltve, ordítva kértem tőlük segítséget. De elszaladtak" - tette hozzá.

Azt is elmondta, sosem fogja elfelejteni felesége könyörgő tekintetét és az utolsó szavait, melyek ezek voltak: "Öcsi, segíts."

Nem tudtam megmenteni. Pedig a korom ellenére jó erőben vagyok, ha kell, puszta kézzel felszántom a kertet. De ott kevés voltam. Miután az első feleségemtől elváltam, leégett a házam, felépítettem, majd eladtam. Az árát ellopta tőlem egy bűnöző. Újat építettem. Mindig talpra álltam, de ez már nekem sok" - mondta megtörten a férfi.