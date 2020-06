Kaiser Edének a napokban összejött élete egyik legmegrázóbb találkozója: kezet foghatott azzal a Szebenyi Istvánnal, aki egy véletlennek köszönhetően egy erdőben megtalálta a tényleges elkövetők elásott fegyvereit. Az amatőr történész bevallotta, hogy az egykori köztörvényes bűnöző kifejezetten jó benyomást keltett benne - írja a Bors.

"Úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli, hogy tiszta lapot kapjon. Egy nagyon visszafogott srácot láttam benne, és nem tartom kizártnak, hogy kapcsolatban maradunk. Ez akár egy őszinte barátságot is jelenthet, én ugyanis bízom benne, hogy sikerül becsületes életet kezdenie. Bármikor felhívhat, és én is őt. Nem az én feladatom, hogy az élete felől ítélkezzem. Valóban követett el hibákat fiatalon, de azokért megbűnhődött. "Edének már két születésnapja is van. Az egyik, amelyen valóban született, a második pedig az a nap, amelyen a hírekből értesült arról, hogy előkerültek a gyilkos fegyverek" – mondta Szebenyi.

Az egykori bankrabló igyekszik meghúzni magát, nem keresi az alkalmat a szereplésre. Kaiser szeretné lezárni a múltat, és igyekszik magában rendezni a történteket.

"Nyilván ha létezett volna halálbüntetés, engem kivégeztek volna"– mondta Kaiser.

Kovács Lajos nyugalmazott rendőr egyike volt azon kevés nyomozónak, aki hitt Kaiser Edének, és aki mindvégig az ártatlanságát hangsúlyozta. A nyomozó elképzelhetetlennek tartotta, hogy Ede abban a kisvárosban raboljon ki egy bankot, ahol biztosan felismerik, ugyanis a férfi akkori barátnője helyi volt.

"Nem feladatom megítélni, hogy Edének sikerül-e jó útra térnie, de a szándékot látom rajta. Visszafogott és diplomatikus. Sok bűnözőt láttam már hosszú évek után szabadulni. 18 év bezártság szinte mindenki személyiségén nyomot hagy, és általában nem pozitív értelemben. Kivételek persze akadnak. Lehet, hogy Ede lesz az egyik."

-mondta a nyomozó.