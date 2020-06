A 18 éves fiút kijelentették müncheni otthonából, így gyakorlatilag hajléktalan lett. Szerencsére egy rövid ideig meghúzhatja magát volt tanáránál, akinél autófényezést tanult, de nem tudni, hogy ezután mi lesz vele.

Testvére, Fanny már biztonságban van, ugyanis a járvány ellenére is sikerült hazajönnie hivatalos gyámjához, Árvai Mónikához, aki anno megígérte Terry Blacknek, hogy gondját viseli gyerekeinek halála után. A lány egy nívós nemzetiségi iskolában fog továbbtanulni, így az ő sorsa rendeződni látszik.





Az asszony viszont most nagyon aggódik Danika miatt.

„Bár Fanny esetében már nem kell attól rettegni, hogy elviszik a gyámügyesek, nem állunk túl jól. Nem tagadom, hogy anyagi problémáink vannak, a vírus miatt nem tudtam dolgozni, a német bíróság ráadásul küldött nekem egy háromezer eurós csekket, mint eljárási költség. Senki nincs, aki segíthetne, de esküszöm, hogy a föld alól is előteremtem azt a pénzt, ami Fannynak kell. Megígértem Terry-nek, hogy gondoskodom a gyerekekről és azt is, hogy a testvérek kapcsolatban maradnak. Daniról már nem tudok ilyen jó hírekkel szolgálni, őt is kitették a müncheni lakásból, jelenleg egy tanáránál húzza meg magát" - nyilatkozta a Ripostnak Mónika.

Az asszony azért is aggódik, mert a férfi, akinél Danika most lakik, nem igazán tartja vele a kapcsolatot, így csak remélni tudja, hogy a fiúval minden rendben van.