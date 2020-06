Több megyére is másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, ugyanis pénteken ítéletidő jöhet: összességében többfelé várható zivatar, főként északon heves zivatar is előfordulhat. A zivatarokat felhőszakadás (általában 20-30 mm, néhol 30 mm fölött), jégeső és 60-80 km/h-s széllökés kísérheti, heves zivatarokhoz nagyobb méretű (>2 cm) jég, illetve 90 km/h-t meghaladó széllökés is társulhat.

Ezekre a megyékre adtak ki másodfokú figyelmeztetést: Pest Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém. Felhőszakadás viszont az ország egész területén lehet. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton már strandidőre számíthatunk, vasárnap viszont délutántól zápor, zivatar előfordulhat.