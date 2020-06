Megrázó felvételek láttak napvilágot, a videó közvetlenül a csernobili robbanás után készült. A felvételen jól látható az izzó, felrobbant reaktor. A munkások gyakorlatilag védőfelszerelés nélkül dolgoztak, noha a gépeket ólomlapokkal borították be a sugárzásveszély miatt. A videón az is látsztik, hogyan borítanak be egész szántóföldeket betonnal - írja a vezess.hu.