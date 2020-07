Hatalmas gondot vesz le az amúgyis leterhelt szülők válláról az új és ingyenes oltás-figyelmeztető rendszer. Csak regisztrállni kell egy weboldalon, beírni a kisbaba korát és okos SMS-t kapunk a soron következő védőoltásáról tíz nappal a határidő előtt, mindezt a gyermek 6 éves koráig. Jó hír továbbá, hogy több gyermek oltásait is fejben tudja tartani helyettünk a szolgáltatás. Még csak most indult a rendszer, de egyre népszerűbb, már olyan sztáranyukák is használják, mint például Kardos Eszter, Kiss Ramóna, Radics Gigi, vagy éppen Czippán Anett.

Dr. Póta György a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szintén támogatja a kezdeményezést, aki szerint járványhelyzetben különösen oda kell figyelni, hogy a gyermekek a lehető legtöbb betegséggel szemben védettek legyenek.

A hasznos oldalt azért hozták létre készítői, mert tudják, hogy minden szülőnek a kisbabája egészsége a legfontosabb, de könnyű elveszni a kötelező és választható oltások erdejében. A koronavírus óta pedig még jobban tudjuk, hogy az oltások ereje felbecsülhetetlen, ezért jött létre társadalmi céllal ez az ingyenes szolgáltatás, ami segíti a kisgyermekes szülőket abban, hogy egy védőoltásról se feledkezzenek meg.