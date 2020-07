Mindenkit meglepett a hír, amikor kiderült, hogy 32 évnyi házasság után válik Vitray Tamás és Kállay Bori. A színésznő csak szűkszavúan nyilatkozott kapcsolatuk végéről.

"A hír igaz, de nem szeretnék erről többet mondani, remélem, a másik félnek is lesz annyi esze, hogy ne mondjon semmit" - mondta akkor Kállay Bori, amire Vitray Tamás is reagált.

Nem értem. A művésznő éppen olyan jól tudja, mint én, hogy az ilyesmi előbb-utóbb kiderül, legjobb, ha mi magunk adunk hírt róla. Az más kérdés, hogy a tényen kívül nincs mondanivalóm nekem sem" - mondta a többi között.

Most kiderült, hogy azóta már a válóper is lezárult, a legnagyobb békességben, hiszen még a bontóper előtt megegyeztek a vagyonmegosztásról. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Vitray Tamás a házat és az autót is otthagyta feleségének, csak a személyes használati tárgyait vitte magával, és a per során sem tartott igényt másra.