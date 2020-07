Februárban született meg a másodfokú ítélet Hien családjának embercsempészési ügyében. Az énekesnő Vietnámban szökésben lévő édesapja öt évet kapott, édesanyja kétmillió forintos pénzbírságot, féltestvére pedig két év fegyházbüntetést.

A férfi be is vonult nem rég, hogy megkezdje a letöltését, mivel fél évig előzetes letartóztatásban volt, már csak másfél éve van hátra a büntetésből.

„A fiú a körülményekhez képest jól van, sikerült beilleszkednie és hamarosan munkát is vállal majd a börtönben. A járványhelyzet miatt jelenleg nem találkozhat a családjával, de havonta kétszer Skype-on beszélhet velük" - árulta el a Ripostnak ügyvédje.

Dr. Tran Dániel hozzátette, ügyfele továbbra is ártatlannak vallja magát, mert megvezették:

„Ügyfelem elfogadta az ítéletet, és rendben be is vonult, ugyanakkor továbbra is fenntartja, hogy ártatlan az embercsempészési ügyben. Őt ugyanis megvezették, hiszen szinte még gyerek volt az események lezajlásának idején" – nyilatkozta a jogi képviselő.