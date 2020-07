A színész családját nem rég azzal vádolta Molnár Anikó, hogy elhanyagolták a sírját. Miután a nő rendbe tette, a hozzátartozók felháborodtak, és feljelentést tettek.

A család most arról rendelkezett, hogy eladják a színész otthonát. A budakalászi ingatlanban hat hálószoba, található, de nappaliból, konyhából, fürdőből is kettő van. Az ingatlanhoz tartozik egy 914 négyzetméteres kert, 4 állásos belső parkoló, jakuzzi és úszómedence is.

A színész fia, Márkó elárulta, miért nem tartják meg a hatalmas házat, a család 210 millió forintért hirdeti.