Ahogy azt a Life.hu is megírta, L.L. Junior 4 éves kisfia, Dávidka tavaly nyár végén tragikus balesetben hunyt el. A kisfiúnak szülei egy hófehér sírhelyet készíttettek, ahol mindig ég 1-1 gyertya. Sokan teszik tiszteletüket a sírnál. Rajongóki is járnak oda megemlékezni. Nagy valószínűséggel az a férfi is jó szándékkal érkezett a nyughelyhez, aki végül ledöntötte a sírkövet és a hozzá tartozó vázát.

Ittas állapotban szeretett volna fotót készíteni a sírnál a férfi, ekkor következett be a rongálás.

„Szinte naponta járok ki a Fiumei úti sírkertbe és az utam éppen a kisfiú sírja előtt vezet el. Mindig megállok ott egy pillanatra, mert számomra ez a márványsír jelképezi az élet igazságtalanságát.Többek mesélték ott, hogy a fickó tört-zúzott a sírnál. Imbolygott, néha meg is kapaszkodott a sírban. Állítólag egy fényképet akart csinálni a sírkőről, de amikor elővette a telefonját, megbotlott és ráesett Dávidka sírjára. Törtek a díszek, letört a sír teteje, majd a pasas szentségelni kezdett és megpróbált feltápászkodni. A biztonságiak pillanatok alatt ott termettek. Szakszerűen felsegítették a pasast, majd egyikük telefonált, vélhetően a rendőrséget hívta, hiszen hamar megjelent egy rendőrautó"- mesélte a Ripostnak egy szemtanú.

„A temető biztonsági szolgálata a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2020. július 18-án 17 óra 30 perckor tett bejelentést, hogy a temetőben sírrongálás történt. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy síremlék feliratot tartalmazó része a fedőlaptól elvált, eldőlt és abból kisebb darabok törtek le. A helyszínen a rendőrök egy férfivel szemben intézkedtek és előállították a rendőrkapitányságra. A rendőrök később megállapították, hogy a férfi a síremlékre rátámaszkodott, ezért a síremlék ledőlt, aminek következtében az megrongálódott. A férfi részéről szándékosság nem merült fel, az eset gondatlanságból történt, így büntetőeljárás nem indult" - áll a rendrőségi beszámolóban.