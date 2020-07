Krausz Gábor és a gyermeke édesanyja, Tóth Gabi is túl vannak jó néhány álmatlan éjszakán. Mégsem volt soha kérdés a számukra, hogy együttes erővel bármilyen nehézséget képesek átvészelni.

„Gabival a végtelenségig összezárunk. Ez így volt a lányunk születése előtt is, de amióta család vagyunk, megbonthatatlan egységgé váltunk. Épp ezért gondolom úgy, hogy nem is akkor lettem igazán édesapa, amikor a lányom a világra jött, hanem amikor megéreztem a család jelentőségének és értékének a súlyát. Nem véletlen, hogy a jövőben Gabival szeretnénk a szakmai életünket is valamely módon összekapcsolni, azaz egy közös vállalkozást létrehozni, de ez egyelőre még csak most formálódik bennünk. Jelenleg azért is hálásak vagyunk, hogy ismételten vannak feladataink, hiszen a feleségem is visszatért a színpadra, ami már nagyon hiányzott neki" – árulta el Gábor a holnap megjelenő HOT! magazinban.