Pénteken az esti óráktól intenzív csapadékhullás kezdődik a Balaton térségében, szombaton egyes területeken villámárvizek kialakulására is lehet számítani - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma az MTI-t.

Szombat estig a többnyire záporos vagy zivataros csapadék mennyisége főleg a Balaton nyugati területein meghaladhatja a 60 millimétert is. Ha az időjárás a számítások szerint alakul, akkor bármennyire is száraz a talaj, nem lesz képes befogadni a nagy tömegű esővizet, így egyes területeken, például keskenyebb völgyekben úgynevezett villámárvizek is kialakulhatnak.

A várható rendkívüli időjárás hátterében egy a mediterrán területekről a térség fölé sodródó, és itt kimélyülő ciklon áll. A ciklon viszonylag keskeny csatornában gyűjti össze a légköri nedvességet, és ennek a "légköri folyamnak" a mentén jön létre az intenzív csapadék. Ebből következik, hogy a csapadéksáv kis mértékű elmozdulása is jelentősen megváltoztathatja a lehullott csapadék térbeli eloszlását.

A ciklon szombati átvonulását követően vasárnap már csökken a felhőzet és legfeljebb kisebb záporok fordulnak elő a siófoki obszervatórium előrejelzése szerint.