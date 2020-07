Őszintén mesélt a megismerkedésükről Majoros Hajni, akit Dundikaként ismert meg az ország. Az egykori playmate azonnal levette a lábáról a rappert, ahogyan fordítva is.

Hajni elárulta, mindketten első látásra egymásba szerettek.

"Huszonhét éves voltam, amikor megismerkedtünk, éppen mindkettőnk életében hatalmas változás állt be, aminek a végén én elváltam, ő pedig leszámolt az addigi ficánkolós énjével.

Sokan mondják, hogy nem létezik szerelem első látásra, de én azt hiszem, Peti nevében is mondhatom, hogy de igen, nagyon is létezik. Egymásba szerettünk és eldöntöttük, nagy családot szeretnénk. Aztán megszületett Marián, és úgy voltunk vele, bőven elég lesz két gyerek is" - mesélte nosztalgiázva a Blikknek Hajnalka, aki elárulta, hogy nekik sem felhőtlen a kapcsolatuk, nap mint nap meg kell küzdeni a boldogságukért.

"Senki ne higgye, hogy nekünk ezért nem kell nap mint nap megdolgozni! Mi is szoktunk vitatkozni, de az évek alatt megtanultuk kezelni egymást, tudjuk, kinek, mikor kell engednie, és milyen kompromisszumokat kell kötni, hogy jó páros maradjunk. A mi szövetségünk a szereteten és a tiszteleten alapul. Ezeket mindig szem előtt tartjuk, és ami szerintem elengedhetetlen egy kapcsolatban, az a szenvedély. Nem mindig ég ugyanúgy a láng, de mi bármikor újra elő tudjuk hozni azt."