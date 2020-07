Véget ért Johnny Depp és a The Sun bulvárlap ügyének tárgyalása. A bíróság épülete előtt Amber Heard beszédet mondott könnyeivel küszködve, ám ez úgy tűnik, nem hatotta meg az összegyűlt tömeget. Ellenben a színészt virágokkal fogadták, és megtapsolták.

Megvolt az utolsó tárgyalás is Johnny Depp és a The Sun ügyében. A színész becsületsértésért perelte be a bulvárlapot, mivel az azt állította róla, hogy megverte egykori párját. Amber Heard szerint ugyanis 14 alkalommal bántalmazta őt a Karib-tenger kalózai filmek sztárja.

Depp tagadja a vádakat, az ügyben szeptemberben születik döntés - írta a Page Six.

Az utolsó bírósági tárgyalást követően Amber az épület előtt összegyűlt tömeg előtt mesélte el a borzalmakat, amin állítása szerint átment. Azt mondta, szörnyű, hogy újra át kellett élnie a történteket, pláne, hogy kétségbe vonták a szavait. Ám úgy tűnik, a beszéde nem igazán hatotta meg a tömeget. Ellenben amikor Johnny érkezett ujjongtak, tapsoltak, és virágokat dobáltak neki.