Hiába reménykedtek sokan, augusztus 15. után sem lehet nagyobb zenés-táncos rednezvényeket tartani. A bejelentés után megérkeztek a reakciók is, most a Tankcsapdáé.

Augusztus 15. után sem lehet 500 fősnél nagyobb rendezvényeket, koncerteket tartani, erről Gulyás Gergely adott tákékoztatást csütörtökön. Több zenész is reagált azóta a döntésre, Majka szűkszavúan nyilatkozott, ByeAlex erőt és kitartást kívánt mindenkinek, most pedig megérkezett a Tankcsapda válasza is. Ők úgy döntöttek, ha máshogy nem lehet, 500 fős koncerteket fognak tartani.

"NEM HAGYLAK EL‼️ TURNÉ 2020#500 Az okokat már tudod... éppen ezért nyomtunk egy »restartot (újra és újra)«, a lényeg, hogy augusztus 14-től indul a Tankcsapda hazai turnéja. A dátumok még biztosan bővülnek és ne feledd, a jegyek tényleg korlátozott számban lesznek kaphatóak. Minden információ (elővétel, előzenekar, stb., stb.) hamarosan" - írták Facebookon.