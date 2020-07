Fájdalmasan tragikus balestben hunyt el L.L. Junior és Hopp Csilla kisebbik fia: átszaladt az úton és elgázolta egy autó. Az anyát gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják, a vádemelés is hamarosan megtörténhet. Csilla ügyvédje bízik abban, hogy a legenyhébb ítélet születik majd, de addig is a poklok poklát éli át az anya. A szeme előtt történt a tragédia, és a jogi procedúrák miatt gyászolni sem tudott nyugodtan. Ebben a nehéz helyzetben igyekeznek támogatni őt még ismeretlenek is, az Árva Szülők Alapítványának tagjai is kiállnak mellette - szúrta ki a Ripost.

"Nem is tudom felfogni, hogy támadnak. Anyaként a szemed láttára történt a tragédia. Az életed romokban, soha nem lesz már olyan, mint volt! Nem értek egyet az emberekkel, hogy vádolnak. Köszönöm, ha elolvasod, kitartást és sok erőt kívánok" - írta az egyik szintén gyászoló szülő.

"Már ezzel, hogy elveszítette a kisfiát, megkapta a világ összes fájdalmát! Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem tudja, nem érzi, mi is az igazi fájdalom. Egy fájdalomtól összetört, árva édesanya vagyok én is" - szólt egy másik szülő hozzászólása.