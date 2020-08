Ahogy azt már korábban megírtuk, Sylvester Stallone gyermekei közül ketten is vannak, akik akár sikeres modellekké is válhatnak a jövőben. Sistine és Sophia nagyon jól mutatnak együtt, de külön-külön is jól néznek ki.

Íme egy friss felvétel Sophiáról, aki láthatóan természetesen pózol a kamerák előtt.