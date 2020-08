Kiszel Tünde és Donatella mostanában sokszor látható együtt, ráadásul újabban sokat is pózolnak egymás társaságában. Nemrég például egy esküvőre voltak hivatalosak, ahova mindketten olyan pompás szerelésben érkeztek, mintha két díva jelent volna meg. Készítettek is egy közös képet, amelyen mindkét hölgyemény dekoltázsa megvillant - ezzel pedig el is bűvölték a követőket.

Ezt követően pedig közös bikinis képet is posztoltak Olaszországból, egy medence partjáról, amivel szintén szereztek néhány új rajongót.

Most pedig Tünde egy olyan szelfit villantott, amelyen ismét a mellei a főszerep. Nem semmi.