Szilágyi István családjának Bibliája apáról fiúra száll, ám pár éve Péter, a színész fia elajándékozta egy láncfűrészért cserébe. Kalandos úton jutott vissza a könyv hozzájuk, amely ma már az unoka, Nándi tulajdonában van. Egy családi baráttól kapta meg, hiszen ő az egyetlen, akit jelenleg megillet. A Bibliát azonban Szilágyi István özvegye nemrég keresni kezdte, hogy a közelgő kiállításán bemutassák, esetleg elárverezzék.

Kiderült, hogy a könyv az unokánál van, az özvegy segítője pedig minősíthetetlen stílusban lépett fel azzal a családi baráttal szemben, aki odaadta a fiúnak a könyvet. Nándi értetlenül áll a történtek előtt, de a könyvről nem hajlandó lemondani, ez ugyanis minden, ami a nagypapájából maradt neki, és sok emléke fűződik hozzá.