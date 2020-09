Ahogy írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt, ahol több intézkedésről is beszámolt. Ilyen például, hogy általános korlátozásra nem kell számítani az oktatásban, a járvány megjelenésekor pedig nem zárják be azonnal az érintett intézményeket, hanem próbálják izolálni a fertőzötteket. Az iskola bezárására csak akkor kerülhet sor, ha egy osztály elszigetelése sem segít, de ez akkor is csak úgy történhet meg, hogy közben gondoskodnak a nem fertőzött gyermekek megőrzéséről, hogy a szülők közben folytathassák megszokott életüket.

A kormány az idősek védelme érdekében lezárta az idősotthonokat és a kórházakat, a látogatási tilalomnak pedig akár rendőri erővel is érvényt kell szerezni.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy szükség esetén szélesíteni kell majd a maszkhasználatot, az iskolákba való belépésnél ellenőrizni kell a testhőmérsékletet, az influenza elleni oltást pedig mindenki ingyenesen kaphatja. Jelezte, rövid időn belül szeretné elérni, hogy hatósági árassá váljanak a koronavírus-tesztek.

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig kijelentette, hogy a kormány egyetért a maszk-használat minél szigorúbb büntetésével. Illetve azt is hozzátette, hogy a vírusügyben bármi elképzelhető a jövőben, de a fő cél, hogy a gazdaság és a munkahelyek ne kerüljenek veszélybe .