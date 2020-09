Boris Johnson brit miniszterelnök szerint elkerülhetetlennek tűnik a nagy-britanniai koronavírus-járvány második hullámának kialakulása, de az ország újbóli teljes lezárása nélkül kell szembeszállni vele. Johnson, aki péntek este, vidéki látogatásán nyilatkozott az őt kísérő újságíróknak, kijelentette: hetek óta nem kérdéses, hogy közelít a második hullám, amely a legutóbbi számokból már látszik is. "Látjuk ugyanezt Franciaországban, Spanyolországban, másutt is Európában, és óhatatlan, hogy a mi országunkat is eléri" - tette hozzá.