Augusztus elején már 11 emberrel végzett a bika néven ismert új és rendkívül veszélyes dizájnerdrog, azóta pedig 21 ember veszítette el életét. Meglehetősen olcsó, így sok fiatal és esetleg hajléktalan is hozzájuthat. Nyáron a Podmaniczky aluljárónál és leginkább a belvárosban árulták, azóta már a Népligetnél is megjelentek a drog hatása alatt álló emberek és a terjesztők is. Budapest határozottan gócponttá vált, de vidéken is egyre több esetről számolnak be. Legutóbb egy tatabányai általános iskola mellett kábult két fiatal, majd egy 18 éves hívta a rendőrséget és a mentőket.

Sőt! Budapesti iskolák mellett is megjelentek a bikát fogyasztó drogosok. A rendőrök pedig el is kaptak egy férfit - írja a Ripost.