A kiváló komikusként is ismert Verebély Iván távozott az élők sorából. A tragikus hírt a Centrál Színház közölte. A színész utolsó időszakáról pedig fia nyilatkozott, Verebély Marcell elmondta, apja a családja körében hunyt el.

Apa otthon, családi körben, szeretetben töltötte az utolsó időszakot, ahogyan az életét is élte, így ment el. Egyelőre nem tudjuk, lesz-e nyilvános megemlékezés, ahogyan a temetés részleteiről sem tudok még nyilatkozni. Nehéz most a családnak, annak ellenére is, hogy nem volt váratlan apa halála, hiszen gyorsan lezajló betegségben szenvedett, és tudtuk, hogy bármikor bekövetkezhet a legrosszabb. Két hónapja megműtötték, de utána még jól volt. Arra mégsem lehetett igazán felkészülni, hogy ez egyszer megtörténik, és ő már nem lesz többé. Csodálatos férj és édesapa volt, kiváló színész, csak szuperlatívuszokban lehet róla megemlékezni" - mondta a Blikknek Marcell.