Papp Szabi és a felesége kapcsolata már hosszú időre tekint vissza, túl vannak hullámvölgyeken és hegyeken, ám arról eddig keveset mesélt a Sztárban Sztár zsűritagja, hogy milyen volt az első találkozásuk.

"Egy közös baráti társaságban mutattak be minket egymásnak. Az első összejövetelen észre sem vettük egymást, majd az azt követőn egyszer csak történt valami varázslat: egymásra néztünk, és mindketten tudtuk, hogy ebből most már valami sokkal több lesz egyszerű barátságnál – mesélte a holnap megjelenő HOT! magazinban Szabi, aki azt is elárulta, hogy az évek alatt megtanulták kezelni egymást. – Már mindketten tudjuk, hol kell inkább abbahagyni egy beszélgetést azért, hogy egyikünk se mondjon ki olyan szavakat, amiket megbánna. Ilyenkor inkább hallgatunk, és csak másnap kezdünk újra beszélgetni."

