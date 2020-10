Um grave acidente dentro da unidade Mateus da Curva do 90 em São Luís, deixou clientes em pânico na noite desta sexta-feira (02). Momento do acidente no Mateus da curva do 90 em São Luís-Ma

De acordo com testemunhas, uma empilhadeira perdeu o controle e derrubou prateleiras. pic.twitter.com/v8LLHm4cGa