A Feleségek luxuskivitelben című műsor hozta meg a régóta várt hírnevet Köllő Babett és Vasvári Vivien számára. Most azonban mindketten őgy döntöttek, nem folytatják tovább.

Vasvári Vivien és Köllő Babett éles nyelvével és luxusimádatával robbant be a köztudatba a luxusfeleségek első évada alatt. Egy csapásra ismertek lettek és azóta folyamatosan a bulvár magazinok címlapjain tetszelegnek. Köllő Babett rengeteg tévés felkérést kapott már, Vivi karrierje is beindulni látszik. Váratlan dologra szánták el azonban magukat: elhagyják a műsort, aminek a népszerűségüket köszönhetik.

"Ez a reality fontos mérföldkőnek számított az életem és a karrierem során. Ennek a műsornak köszönhetem, hogy ismert lettem és bekerültem a média világába. Ellenben a sztori által megkívánt szerep szöges ellentéte annak az embernek, aki én valójában vagyok, és azoknak a dolgoknak, amikben hiszek. A második évad végére úgy éreztem, ezt a karaktert már nem szeretném tovább játszani. A Viasat és én is sokat köszönhetünk egymásnak, ezért a legutóbbi, harmadik évadot a producerek kérésére elvállaltam gesztusból. A jövőben azonban olyan más produkciókban kívánok részt venni, amelyekben magamat tudom adni, amelyek révén megismerhetik az emberek az igazi oldalamat, és amelyek – legfőképpen – a szakmai karrierem továbbépítését szolgálják. Elgondolkodtam, hogy saját műsort is csinálnék, vagy esetleg műsorvezetőként is kipróbálnám magamat" - mesélte a Blikknek Vivi.