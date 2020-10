A rendőrök elvitték is kihallgatták Pintér Tibort állítólag azért, mert megverte az egyik dolgozóját, aki fel akart mondani. A Blikk a megvert lovász egyik barátjától tudott meg új részleteket a történtekről.

"Mindenki erről beszél és fel van háborodva. A lovász – aki egyébként kaszkadőrként is dolgozik – felmondott neki. Ezen persze összevitatkoztak, ami verekedésig fajult, pontosabban Tenya őrjöngve ütötte a lovászt, aki csak állta a pofonokat. Ő egyébként harcművész, még szerencse, hogy az ilyen sportágakat űzőkre jellemző a hatalmas önuralom, szerintem ezért nem ütött vissza. Ki tudja, mi történt volna akkor... Miután Tenya abbahagyta az ütlegelést, a férfi nyugodtan csak ennyit kérdezett: »Befejezted?« Később pedig közölte vele, hogy akkor megy a rendőrségre, és feljelentést tesz" - állítja a barát. Állítólag a feljelentés emlegetése csak tovább rontott a helyzeten, és papírjait is elvette a férfitól Pintér Tibor, valamint az autóját is meg akarta rongálni. A lovász nyilatkozni nem akart, de elisemrte a történteket, Pintér Tibor viszont tagadja, hogy kezet emelt volna dolgozójára. Ez az egész egy hazugság" - mondta.